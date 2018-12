Deutschland mit Losglück in EM-Quali

Dublin Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat für die Qualifikation zur EM 2020 die Niederlande als stärksten Kontrahenten zugelost bekommen. Weitere Gegner in der Gruppe C sind Nordirland, Estland und Weißrussland. Das ergab die Auslosung im Convention Center in Dublin. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw war wegen ihres schlechten Abschneidens in der Nations League nicht im Topf der zehn besten Teams gesetzt. Die Qualifikationsrunde wird von März bis November 2019 an fünf Doppelspieltagen ausgetragen.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder