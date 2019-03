Sakhir Sebastian Vettel startet mit Zuversicht in die Qualifikation für das Formel-1-Rennen in Bahrain. Der deutsche Ferrari-Star war im Freitagstraining schnellster Pilot und will sich heute in Sakhir seine vierte Pole Position sichern. Mit vier Siegen ist Vettel auf dem Wüstenkurs am Persischen Golf auch Rekordgewinner. Nach dem Doppelerfolg zum Saisonstart in Australien konnte Mercedes in Bahrain das Tempo von Ferrari nicht mitgehen und hofft auf Fortschritte.

