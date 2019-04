Frankfurt/Main Reinhard Grindel ist von seinem Amt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes zurückgetreten. Das gab Grindel in Frankfurt in einer persönlichen Erklärung in der Verbandszentrale bekannt.

Nach dem Rücktritt von Grindel übernehmen Ligapräsident Reinhard Rauball und Vizepräsident Rainer Koch vorerst die Geschäfte beim Deutschen Fußball-Bund. Dies gelte bis zum DFB-Bundestag im September, teilte der DFB mit.