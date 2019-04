Für Julia Görges ist das Turnier in Charleston bereits beendet.

Aus für Vorjahresfinalistin Görges in Charleston

Charleston Ein Jahr nach ihrem Finaleinzug ist Julia Görges beim Tennis-Turnier in Charleston diesmal schon in ihrem Auftaktmatch ausgeschieden.

Die Weltranglisten-15. aus Bad Oldesloe unterlag der Amerikanerin Taylor Townsend 4:6, 6:7 (0:7). In der ersten Runde hatte die an Nummer sieben gesetzte Görges zunächst ein Freilos. Die Chance auf den Einzug ins Achtelfinale im US-Bundesstaat North Carolina hatten am Mittwoch noch Andrea Petkovic, die das Turnier auf dem grünen Sand 2014 gewann, und Laura Siegemund. Die Veranstaltung ist mit 823.000 Dollar dotiert.