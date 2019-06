Vettel Zweiter im Kanada-Training - Hamilton mit Unfall

Montréal Sebastian Vettel hat den ersten Trainingstag zum Formel-1-Rennen von Kanada auf Platz zwei abgeschlossen. Dem deutschen Ferrari-Star fehlten auf dem Circuit Gilles Villeneuve in Montréal 0,074 Sekunden auf seinen Teamkollegen Charles Leclerc.

In der ersten Einheit war Vettel noch abgeschlagen Fünfter geworden, Leclerc Dritter. Nach einem Einschlag in die Mauer und einem Platten am rechten Hinterreifen musste WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton in der Box bleiben. Der Brite musste sich nach der Topzeit im ersten Training schließlich mit Position sechs begnügen. Dritter wurde sein Teamkollege Valtteri Bottas.