Eintrachts Proschwitz ist immer für Aufregung gut

In seiner Fußball-Karriere hat Nick Proschwitz nicht nur gute Erfahrungen mit Medien gemacht. Das merkt man ihm beim Interview an. Eher skeptisch beantwortet der Neuzugang von Eintracht Braunschweig die Fragen, so als müsse er sich jederzeit für einen unerwarteten Angriff wappnen. Allerdings hat...