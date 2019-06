U21-Coach Kuntz ändert Startaufstellung im EM-Finale

Udine U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz ändert seine Startelf im EM-Endspiel gegen Spanien auf zwei Positionen. Außenverteidiger Benjamin Henrichs kehrt nach seiner Gelbsperre für Maximilian Mittelstädt zurück in die Anfangsformation in der Partie (20.45 Uhr) in Udine.

Zudem rückt überraschend im Mittelfeld der Schalker Suat Serdar für Florian Neuhaus ins Team. Ansonsten vertraut Trainer Stefan Kuntz in der Neuauflage des Finals von 2017 auf die gleiche Startelf wie beim 4:2-Sieg im Halbfinale gegen Rumänien.

Nadiem Amiri beginnt auf der linken Offensivseite, der dreimalige Turnier-Torschütze Marco Richter sitzt damit zunächst nur auf der Bank. Die deutschen U21-Fußballer streben in ihrem vierten Finale den dritten Europameister-Titel an. Nach dem Triumph von 2017 könnte eine deutsche U21 erstmals ihren Titel erfolgreich verteidigen.

Die deutsche Startelf: Nübel - Klostermann, Tah, Baumgartl, Henrichs - Serdar, M. Eggestein, Dahoud - Öztunali, Waldschmidt, Amiri