Kevin Durant wechselt zu den Brooklyn Nets

Brooklyn Basketball-Superstar Kevin Durant wird ab der kommenden Saison für die Brooklyn Nets in der nordamerikanischen NBA auflaufen. Dies gab der 30 Jahre alte US-Amerikaner auf Instagram offiziell bekannt.

"Kevin Durant hat bestätigt, dass er einen Max-Vertrag mit den Brooklyn Nets unterschreiben wird, sobald die Transfersperre am 6. Juli aufgehoben wird", hieß es auf dem Instagram-Account von "The Boardroom". The Boardroom ist eine Online-Serie zum Thema Sport und Wirtschaft, die von Durant und seinem Geschäftspartner Rich Kleiman produziert wird.

Laut "ESPN" wird der zweifache Finals-MVP (wertvollster Spieler) in Brooklyn einen über 164 Millionen Dollar dotierten Vierjahresvertrag unterschreiben. Durant wurde erst am 12. Juni an der Achillessehne operiert. Ob er in der kommenden Saison überhaupt zum Einsatz kommen wird, ist daher fraglich.

Mit den Golden State Warriors konnte Durant sowohl 2017 als auch 2018 den Meistertitel gewinnen. In der abgelaufenen Saison mussten sich die Warriors in der Finalserie den Toronto Raptors geschlagen geben.

Nach US-Medienberichten haben sich auch Kyrie Irving (Boston Celtics) und DeAndre Jordan (Dallas Mavericks) zu einem Wechsel zu den Brooklyn Nets entschlossen.