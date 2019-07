Thole/Wickler einziges deutsches Männer-Team im Achtelfinale

Hamburg (dpa) – Julius Thole und Clemens Wickler haben bei der Beachvolleyball-Weltmeisterschaft als einziges deutsches Männerteam das Achtelfinale erreicht.

Die derzeitige Nummer zwölf in der Welt setzte sich am Hamburger Rothenbaum gegen Alexander Brouwer und Robert Meeuwsen aus den Niederlanden mit 2:0 (22:20, 21:19) durch. Das Duo trifft am Freitag im Halbfinale auf die Brasilianer Alison/Avaro Filho. Die deutschen Meister Thole/Wickler zeigten am Donnerstag gegen die holländischen Weltmeister von 2013 eine starke Leistung, ließen sich auch durch einige Rückschläge nicht aus dem Konzept bringen.

"Das ist unfassbar, was hier passiert ist", sagte 2,06-Meter-Mann Thole. Rund 10.000 Fans auf dem Center Court sahen zwölf Blockpunkte des 22-jährigen Hamburgers. Der ein Jahr ältere gebürtig Bayer Wickler setzte als Abwehrspezialist ebenfalls mit einem erfolgreichen Block den Schlusspunkt.

Nils Ehlers und Lars Flüggen scheiterten dagegen in der ersten K.o.-Runde. Das deutsche Nationalteam Nummer zwei unterlag den US-Amerikanern Tri Bourne und Tevor Crabb nach einem starken ersten Durchgang mit 1:2 (21:15, 19:21, 10:15). Yannick Harms und Philipp Arne Bergmann, ebenfalls als Nationalteam eingestuft, blieben gegen die WM-Mitfavoriten Anders Mol und Christian Sorum aus Norwegen chancenlos. Zwar hielt das Hamburger Duo in beiden Sätzen zunächst mit, am Ende aber hieß es deutlich 0:2 (13:21, 13:21).