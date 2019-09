DFB-Auswahl gewinnt in EM-Qualifikation in Nordirland

Belfast. Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft hat einen wichtigen Sieg in der Qualifikation für die EM 2020 verbucht. Drei Tage nach dem 2:4 gegen die Niederlande gewann die DFB-Auswahl 2:0 in Nordirland. Marcel Halstenberg und Serge Gnabry erzielten die Treffer. Durch den schwer erarbeiteten Erfolg beim bisherigen Spitzenreiter der Gruppe C übernahm das Team von Bundestrainer Joachim Löw mit nun zwölf Zählern die Tabellenführung vor den punktgleichen Nordiren.