Ende des Medaillentraums: Kazmirek patzt im Hürdenlauf

Kai Kazmirek blieb an der vierten Hürde hängen, kam ins Straucheln und schied aus.

Doha. Für den früheren Weltmeisterschaftsdritten Kai Kazmirek von der LG Rhein Wied ist bei der Leichtathletik-WM in Doha der Traum von einer weiteren Medaille geplatzt.

Der 28 Jahre alte Zehnkämpfer blieb am Donnerstag zum Auftakt des zweiten Wettkampftages an der vierten Hürde hängen, kam ins Straucheln und schied aus. Nach den ersten fünf Disziplinen hatte er mit 4315 Punkten auf dem siebten Rang der Wertung gelegen. Noch im WM-Rennen sind U23-Europameister Niklas Kaul aus Mainz und der Ulmer Tim Nowak.

"Kai war in Topform. Er hatte sich für den zweiten Tag so viel vorgenommen", sagte der deutsche Cheftrainer Alexander Stolpe. "Das ist wirklich schade." Im vergangenen Jahr hatte Kazmirek den Start bei der Heim-EM in Berlin wegen einer Verletzung absagen müssen.