"Vorsichtsmaßnahme": Gnabry nicht in Startelf

Tallinn. Bayern-Stürmer Serge Gnabry steht im EM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft am heutigen Abend gegen Estland in Tallinn nicht in der Startelf.

Der 24 Jahre alte Angreifer vom deutschen Fußball-Rekordmeister aus München habe muskuläre Probleme. Seine Nichtberücksichtigung für die erste Elf sei eine "Vorsichtsmaßnahme", teilte der Deutsche Fußball-Bund am Sonntag mit. Zuerst hatte die "Bild" über die Personalie berichtet. Bundestrainer Joachim Löw hatte Gnabry erst vor kurzem eine Stammplatz-Garantie erteilt.

Die deutsche Nationalmannschaft hat gegen Estland (20.45 Uhr/RTL) drei weitere Punkte in der EM-Qualifikation fest eingeplant. Nach dem 8:0 im Hinspiel sollte es für das Team von Löw höchstens um die Höhe des Sieges gehen, auch wenn die Auswärtspartie für den Bundestrainer "kein Selbstläufer" ist.