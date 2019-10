Eintrachts Ziegele meistert die Herausforderung

Das Duell hatte es in sich. Eintracht Braunschweigs 22 Jahre alter Innenverteidiger Robin Ziegele – immerhin 1,86 Meter groß – musste sich in seinem siebten Drittligaspiel mit dem elf Jahre älteren und elf Zentimeter längeren Dominik Stroh-Engel messen. Der Unterhachinger, gestählt in 22...