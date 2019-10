Japanerin Osaka zieht beim WTA Finale zurück

Shenzen. Die japanische Tennisspielerin Naomi Osaka kann das WTA-Finale im chinesischen Shenzen nicht fortsetzen.

Die Nummer drei der Weltrangliste, die am heutigen Dienstag gegen die Australierin Ashley Barty spielen sollte, leidet an einer Schulterverletzung. Osaka wird nun durch die Niederländerin Kiki Bertens ersetzt. "Ich bin enttäuscht, dass ich mich aus dem Finale zurückziehen muss", sagte Australian-Open-Siegerin Osaka. "So wollte ich dieses Turnier oder meine Saison nicht beenden."

Durch den Rückzug der 22 Jahre alten Japanerin verändert sich die Ausgangslage in der Roten Gruppe. Osaka hatte zum Auftakt gegen die Tschechin Petra Kvitova in drei Sätzen gewonnen. Bertens bietet sich nun noch die Möglichkeit, sich für die Halbfinals zu qualifizieren.