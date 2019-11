Leipzig marschiert weiter – Ex-Hamburger schockt Schalke

Die RB-Profis jubelten am Tag der 30-jährigen Mauerfall-Jubiläums über drei Punkte in Berlin.

Leipziger Tormaschine läuft auch in Berlin

RB Leipzig hat den Jürgen-Klinsmann-Effekt bei Hertha BSC erstmal verpuffen lassen. Der Sachsen-Club feierte am 30. Jahrestag des Mauerfalls einen 4:2 (2:1)-Sieg im Berliner Olympiastadion und kletterte zunächst auf den zweiten Platz in der Fußball-Bundesliga. Einen Tag nach der Bekanntgabe des Personal-Coups der Herthaner mit dem neuen Aufsichtsratsmitglied Klinsmann musste der ehemalige Weltmeister und Ex-Bundestrainer mit ansehen, wie die Gastgeber trotz der Führung durch Maximilian Mittelstädt (32.) die dritte Liga-Pleite nacheinander kassierten. Eine Woche nach dem von Fan-Ausschreitungen überschatteten 0:1 im Stadt-Duell fiel Hertha (11 Punkte) nun sogar in der Tabelle hinter den 1. FC Union (13) zurück.

Die Tore für die Leipziger erzielten vor 48. 532 Zuschauern Nationalspieler Timo Werner (38./Handelfmeter und 90.+1), Marcel Sabitzer (45.+1) und Kevin Kampl (86.). Es war der vierte Pflichtspielsieg in Serie für die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann. Der Auftritt von RB beim sechsten Sieg im siebten Duell mit der Hertha fiel dabei eher nüchtern-sachlich aus. Das zweite Hertha-Tor durch Davie Selke (90.+2) änderte nichts mehr.

Für Gänsehaut-Momente sorgten daher mehr die Aktionen zum Mauerfall-Jubiläum. Historische Reden flimmerten über die Videoleinwände, ein Trabi-Motor knatterte über die Lautsprecher, und kurz vor dem Anpfiff fiel dann auch die Mauer - symbolisch auf der Mittellinie errichtet.

Ex-Hamburger Hennings erzielt Hattrick auf Schalke

Rouwen Hennings hat mit einem Dreierpack Fortuna Düsseldorf einen Punkt bei Schalke 04 gerettet. In der 85. Minute traf der frühere Spieler des HSV und des FC St. Pauli zum 3:3 (0:1)-Endstand und krönte damit seine starke Leistung.

Rouwen Hennings (l) hatte mit seinem Elfmetertor zum 1:1 großen Anteil am Fortuna-Remis auf Schalke. Foto: dpa

Schalke verliert seinerseits ein wenig den Schwung und musste trotz dreimaliger Führung Punkte liegen lassen. Die Königsblauen haben nur eines ihrer vergangenen fünf Ligaspiele gewonnen. Dennoch bleibt die Mannschaft von Trainer David Wagner in der erweiterten Spitzengruppe. Die Fortuna sammelte dank Hennings einen wichtigen Punkt im Abstiegskampf.

Daniel Caligiuri (33.) schoss Schalke nach Vorarbeit des früheren Düsseldorfers Benito Raman sehenswert in Führung. Die Gäste mühten sich in der zweiten Hälfte um mehr Offensive, Top-Stürmer Rouwen Hennings erzielte per Foulelfmeter nach Videobeweis (63.) den Ausgleich. Schalke konterte diesen durch Ozan Kabak (67.) umgehend - und nach Hennings' achtem Saisontor (73.) nochmals durch Suat Serdar (79.), ehe Hennings den Schlusspunkt setzte.

Die Drei-Monats-Sperre für den Schalker Aufsichtsratschef Clemens Tönnies wegen einer rassistischen Äußerung war abgelaufen, noch aber ließ sich der Boss gemäß Ansage nicht im Stadion blicken: Er hält sich beruflich im Ausland auf

Union Berlin krönt seine traumhafte Woche, Schwarz wackelt in Mainz

Union Berlin feierte einen klaren Auswärtssieg in Mainz. Foto: dpa

Eine Woche nach dem Derbysieg gegen Hertha BSC feiert Union Berlin den nächsten wichtigen Sieg in der Fußball-Bundesliga. Die Eisernen gewannen beim FSV Mainz 05 mit 3:2 (2:0) und stürzten den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf in große Nöte. Die Rheinhessen kassierten eine Woche nach dem 0:8 in Leipzig die nächste Klatsche - jetzt wackelt Trainer Sandro Schwarz. Nach einem Eigentor von Daniel Brosinski (30. Minute) sorgte der Aufsteiger mit zwei Kopfballtreffern des Schweden Sebastian Andersson (45. +3/51.) für eine frühe 3:0-Führung. Karim Onisiwo (81.) und Daniel Brosinski (90.+4) verkürzten noch auf 2:3.

Unter dem 41-jährigen Schwarz entwickelte sich Mainz zuletzt zu einer Schießbude: Nach elf Spieltagen stehen 30 Gegentore zu Buche, zudem rutschte das Team auf den Relegationsplatz ab. Die Mannschaft von Union-Trainer Urs Fischer jubelte am Tag des 30-jährigen Mauerfall-Jubiläums über einen souveränen Sieg und liegt nun bereits vier Punkte vor dem FSV - und vorallem zwei Punkte vor der Hertha, ein besonderer Berliner Prestigeerfolg.

Max zaubert Augsburg zum Sieg in Paderborn

FCA-Keeper Tomas Koubek hatte mit seinem gehaltenen Elfmeter großen Anteil am Augsburger Sieg in Paderborn. Foto: dpa

Mit einer kämpferisch überzeugenden Leistung hat der FC Augsburg das womöglich wegweisende Kellerduell gegen den SC Paderborn gewonnen und sich im Tabellenkeller ein wenig Luft verschafft. Das Team von Trainer Martin Schmidt besiegte die Ostwestfalen nicht unverdient mit 1:0 (1:0) und hat nun sechs Punkte Vorsprung auf das Schlusslicht, drei auf den 1. FC Köln und einen auf den FSV Mainz 05 auf dem Relegationsplatz.

Philipp Max (41.) erzielte vor 13.758 Zuschauern in Paderborn das Siegtor für den FCA, der eine Serie von sechs sieglosen Spielen beendete. Aufsteiger Paderborn droht nun schon relativ früh in der Saison, den Anschluss zu verlieren.

Bereits am Freitag hatte der 1. FC Köln mit 1:2 gegen 1899 Hoffenheim verloren und sich daraufhin von Trainer Achim Beierlorzer getrennt. Ex-HSV-Trainer Bruno Labbadia, der von den Rheinländern kontaktiert wurde, hat dem Traditionsclub allerdings bereits abgesagt.