Rückenschwimmer Diener gewinnt Silber

Glasgow. Rückenschwimmer Christian Diener hat bei den Kurzbahn-Europameisterschaften in Schottland Silber gewonnen.

Der Potsdamer schlug in Glasgow bei der Entscheidung über 200 Meter in 1:50,05 Minuten an und sicherte dem deutschen Team gleich zum Auftakt eine Medaille. Für Diener war es die dritte Einzelmedaille bei Kurzbahn-Europameisterschaften. Sieger wurde der dreimalige Kurzbahn-Weltmeister Radoslaw Kawecki aus Polen, der 79 Hundertstelsekunden schneller als Diener war. Rang drei ging an Luke Greenbank aus Großbritannien.

In insgesamt 40 Disziplinen werden in Schottland Medaillen vergeben. 539 Sportler haben für die bis Sonntag dauernden Wettkämpfe gemeldet, 38 deutsche Schwimmer sind dabei. Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock und Weltrekordlerin Sarah Köhler lassen die Titelkämpfe knapp acht Monate vor Olympia aus.