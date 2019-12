Dortmund festigt Rang drei

Berlin. Borussia Dortmund hat mit dem dritten Sieg in Serie den dritten Platz in der Fußball-Bundesliga gesichert. Dortmund siegte mit 4:0 beim FSV Mainz 05. Auch der FC Bayern ist wieder auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Die Münchner drehten gegen Werder Bremen nach 0:1-Rückstand das Match zum souveränen 6:1 -Erfolg. Bayer Leverkusen musste sich bei Schlusslicht 1. FC Köln mit 0:2 geschlagen geben. Trainer Jürgen Klinsmann landete beim 1:0 über den SC Freiburg seinen ersten Erfolg mit Hertha BSC in der Bundesliga. Im Aufsteiger-Duell trennten sich Paderborn und Union Berlin 1:1.

Anmeldung Noch nicht bei der Salzgitter Zeitung?



Kommentar-Profil anlegen Ich habe die NETIQUETTE und die DATENSCHUTZERKLÄRUNG gelesen und akzeptiere diese.* *Pflichtfelder