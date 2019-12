Bremen. Werder Bremen steckt in der Fußball-Bundesliga in der Krise. Drei Tage nach der 1:6-Niederlage beim FC Bayern München verlor das Team von Trainer Florian Kohfeldt mit 0:5 gegen Mainz 05. Robin Quaison war dreimal für die Gäste erfolgreich, zudem traf der eingewechselte Jean-Philippe Mateta. Bremens Torwart Jiri Pavlenka unterlief in der 15. Minute ein Eigentor. Nach der dritten Niederlage in Folge könnte Bremen im Verlauf des Spieltags auf einen Abstiegsplatz abrutschen.

