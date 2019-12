Kurz erreicht zweite Runde der Darts-WM in London

London. Nico Kurz hat den deutschen Darts-Profis einen erfolgreichen WM-Auftakt beschert und gleich bei seinem Debüt einen überraschenden Sieg eingefahren.

Der 22-Jährige aus Hanau gewann im Alexandra Palace von London mit 3:1 gegen den englischen Routinier James Wilson und bekommt es nun in der zweiten Runde mit dem gesetzten Engländer Joe Cullen zu tun. Seinen Sieg verdankte der Newcomer vor allem einem starken Start: Die ersten beiden Sets gewann er mit 3:0 und 3:1. Darauf folgten acht perfekte Darts, das Publikum feierte ihn mit "Nico Nico Kurz"-Rufen.

Der Deutsche war bereits am Montag in die britische Hauptstadt gereist, um sich entsprechend vorzubereiten. Am Dienstag hatte er als Zuschauer im "Ally Pally" bereits die besondere Stimmung aufgesaugt. "Es war ein super Tag für mich. Für das Debüt hier in London kann ich mich nicht beschweren", sagte der Hesse. Das Duell mit Top-Spieler Cullen wartet am Freitag (21.00 Uhr/Sport1 und DAZN).