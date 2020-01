Tennis: Kohlschreiber gewinnt Challenger in Australien

Bendigo. Tennis-Routinier Philipp Kohlschreiber hat eine erfolgreiche Generalprobe für die Australian Open gefeiert. Eine Woche vor Beginn des ersten Grand-Slam-Turniers der Saison gewann der 36 Jahre alte Augsburger am Sonntag das Challenger Turnier in Bendigo. Im Endspiel setzte sich Kohlschreiber gegen den Finnen Emil Ruusuvuori mit 7:6 (7:5), 4:6, 6:3 durch. Die Veranstaltung der zweitklassigen Turnierserie war wegen der heftigen Buschfeuer in Australien von Canberra nach Bendigo verlegt worden.