Kobe Bryant offenbar tot: Ex-NBA-Star stirbt bei Helikopter-Absturz

Der frühere NBA-Profi Kobe Bryant ist einem Bericht zufolge tot. Wie das US-Portal „TMZ“ berichtet, sei er am Sonntag bei einem Helikopter-Absturz in Kalifornien gestorben. Der 41-Jährige war demnach mit mindestens drei Begleitern in dem Privathubschrauber unterwegs gewesen, als er über Calabasas...