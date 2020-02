Das bringt der Wintersport am Freitag

In Italien geht es bei den Biathlon-WW mit dem Damen-Sprint weiter. In den USA kämpfen die Eisschnellläufer um WM-Edelmetall, im russischen Sotschi die Rodler. In Lettland geht es um EM-Titel im Bob. Beim Weltcup-Super-G in Saalbach steht eine Party an.

BIATHLON

Weltmeisterschaften in Antholz, Italien

Sprint-Wettkampf, Frauen

14.45 Uhr (ZDF und Eurosport)

Wie verkraftet Denise Herrmann ihren Patzer am Schießstand in der Mixed-Staffel? Für die Verfolgungsweltmeisterin geht es im Sprint auch um eine gute Ausgangsposition für das Jagdrennen am Sonntag. Nach dem Rücktritt von Ausnahmekönnerin Laura Dahlmeier fokussiert sich alles auf die 31 Jahre alte Sächsin, auch wenn mit Franziska Preuß, Vanessa Hinz, Janina Hettich und Karolin Horchler gleich vier weitere deutsche Skijägerinnen in der Südtirol-Arena über die 7,5 Kilometer mit dabei sind. "Jetzt den Kopf in den Sand zu stecken, wäre die falsche Devise. Man muss dieses Rennen abhaken und nach vorne schauen", sagt die im bayerischen Ruhpolding lebende Herrmann.

SKI ALPIN

Weltcup in Saalbach-Hinterglemm, Österreich

Super-G, Herren

11.00 Uhr (Eurosport und ZDF-Livestream)

Thomas Dreßen verzaubert weiter die Ski-Welt, und vielleicht ist für den 26-Jährigen gar der erste Sieg im Super-G drin. Nach seinem Abfahrtscoup in Saalbach-Hinterglemm hat der Oberbayer bereits zu einer kleinen Party mit alten Freunden geladen. Denn ganz in der Nähe ging Dreßen fünf Jahre lang ins Ski-Internat. Dreßen zeigt, wie es geht - vielleicht kommen auch Josef Ferstl, immerhin Super-G-Sieger im Vorjahr in Kitzbühel, Romed Baumann und Dominik Schwaiger in Schwung.

EISSCHNELLLAUF

Weltmeisterschaften in Salt Lake City, USA

10.000 Meter/500 Meter Herren, Team-Verfolgung/500 Meter Damen

22.00 Uhr (ZDF am Samstag ab 14.15 Uhr als Zusammenfassung)

Die 10 000 Meter gelten als die Spezialstrecke von Patrick Beckert. Zweimal war er auf dieser Distanz schon WM-Dritter, im vorigen Jahr fehlten dem Erfurter auf Platz vier ganze zwei Tausendstelsekunden zum Sprung auf das Podest. Doch die Konkurrenz aus den Niederlanden, Norwegen und Kanada ist stark. Die 500 Meter sind für Nico Ihle und Joel Dufter ein Warmlaufen auf die 1000 Meter am Samstag, auf denen sie chancenreicher sind.

RODELN

Weltmeisterschaften in Sotschi, Russland Sprint-Wettbewerbe

11.30/12.25/13.20 Uhr (ZDF ab 14.25 Uhr als Zusammenfassung)

Mit den ersten drei Entscheidungen in den nicht-olympischen Sprint-Disziplinen startet die Rodel-WM in Sotschi, die auf im Sliding Center Sanki in Krasnaja Poljana ausgetragen wird. Dabei dürften die beiden Doppelsitzer Toni Eggert/Sascha Benecken und Tobias Wendl/Tobias Arlt sowie bei den Frauen Julia Taubitz gute Chancen haben. Taubitz war im Vorjahr bei der WM wie auch bei den Männern Felix Loch auf den zweiten Platz gefahren. Bei den Titelkämpfen in Winterberg gewannen die deutschen Athleten im Sprint sechs von neun möglichen Sprint-Medaillen.

BOB

Europameisterschaft/Weltcupfinale in Sigulda, Lettland

Zweierbob, Frauen

17.00 Uhr 1. Lauf/18.30 Uhr/2. Lauf

Für Weltmeisterin Mariama Jamanka und Vize-Weltmeisterin Stephanie Schneider geht es in Lettland erneut um den EM-Titel. Im Gesamtweltcup führt Kaillie Humphries aus den USA mit 1484 Punkten vor Schneider (1411) und Olympiasiegerin Jamanka (1381). Beim Weltcup-Finale auf der Kunsteisbahn in Sigulda fallen die Entscheidungen in der Gesamtwertung.