Kerber und Zverev auf Teilnehmerliste der US Open

New York. Eine Teilnahme von Angelique Kerber an den US Open ist nicht ausgeschlossen. Die dreimalige Grand-Slam-Siegerin steht wie Alexander Zverev auf den Entry Lists des Grand-Slam-Turniers in New York, wie die Organisatoren mitteilten.

Die Veranstalter halten trotz der Coronavirus-Pandemie momentan daran fest, das Hartplatz-Turnier vom 31. August bis 13. September auszutragen. Das vorläufige Feld der Herren wird vom serbischen Weltranglisten-Ersten Novak Djokovic angeführt. Der spanische Titelverteidiger Rafael Nadal hatte seine Teilnahme am Dienstag abgesagt. Kerber hatte zuletzt gesagt, sie wolle sich eine Teilnahme lange offen lassen.

