"Absolut enttäuschend" - Fan-Bündnis übt Kritik an der DFL

Helen Breit hätte sich vermutlich nie vorstellen können, dass ein von der Deutschen Fußball-Liga (DFL) angebotener Live-Stream aus einem Frankfurter Messehotel mal zu ihrem Pflichtprogramm gehören würde. Doch was bleibt der engagierten Anhängerin des SC Freiburg anderes übrig, wenn in der Corona-Krise kein Besuch von Live-Spielen möglich ist – und sich ihr Tätigkeitsgebiet vom Schwarzwaldstadion in virtuelle Welten verlagert hat. Die Vorsitzende „Unsere Kurve“ gilt als wichtiges Sprachrohr der Fanszene – und sie ließ kein gutes Haar an den mit einer Enthaltung im neunköpfigen DFL-Präsidium getroffenen Beschluss zur Verteilung der Fernsehgelder: „Für uns ist das Ergebnis absolut enttäuschend. Wir können keine substanziellen Veränderungen erkennen.“

DFL verteilt TV-Milliarden neu: Evolution statt RevolutionDer Chatroom mit Fanvertretern wie Anna Maria Hass, Dario Minden oder Manuel Gaber, allesamt aus der Fan-Arbeitsgruppe „Zukunft Profifußball“, die in der gleichnamigen Task Force der DFL in der dritten Sitzungsrunde auch diese Woche wieder die Faninteressen vorbringen, habe geglüht. Wie befürchtet hielt sich der Reformwillen in Krisenzeiten in Grenzen. Die Säulen für die Vergabe der mehr als fünf Milliarden Euro Medienerlöse aus nationaler und internationaler Vermarktung in der nächsten vierjährigen Rechteperiode sind anders benannt, aber die Unterschiede verschwinden nicht. Deshalb gab die Fraktion der Aufmüpfigen auch fast gleichlautende Statements heraus. „Nicht mutig genug“ (Bielefelds Geschäftsführer Markus Rejek), „hätten uns stärkeres Signal gewünscht“ (Mainzer Finanzvorstand Jan Lehmann), „eher Evolution statt Revolution“ (Paderborns Geschäftsführer Martin Hornberger), hieß es. Helen Breit folgerte derweil: „Die marginale Erhöhung des Prozentsatzes in der Säule Gleichverteilung entpuppt sich als vorübergehende Corona-Hilfsmaßnahmen, nicht als Einstieg in eine Veränderung des Gesamtsystems.“

Neue Verpackung für alte Inhalte?

Die 33-Jährige nennt es sogar einen „rhetorisch klugen Schachzug“. Sprich: Neue Verpackung für alten Inhalt, der die Lage der kleinen und mittleren Klubs nur marginal verbessert. Bei aller Komplexität wäre es aus ihrer Sicht besser gewesen, eine andere Botschaft zu senden. Sie persönlich hätte sich gewünscht, wenn Oliver Leki, der Finanzvorstand des SC Freiburg, gehört worden wäre. Das Präsidiumsmitglied drückte selbst sein Bedauern aus, dass nicht wie von ihm vorgeschlagen eine „Effizienzquote“, also sportlicher Erfolg gemessen an den eingesetzten Mitteln, belohnt wird. Die Berücksichtigung von Nachwuchsarbeit, Ausbildung und Interesse sieht Helen Breit als ersten richtigen Ansatz, aber aktuell würde die Entfremdung viel stärker wachsen.

Kaum Selbstzweifel, Kritik am DFB: Joachim Löw bleibt stabilMarkus Sotiranos, Fanvertreter vom Zweitligisten SV Darmstadt 98 und zweiter Vorsitzender „Unsere Kurve“, griff in der HR-Sendung „Heimspiel“ sogar seinen Präsidenten und DFL-Präsidium Rüdiger Fritsch frontal an: „Man muss sich natürlich fragen, inwieweit man diesen Weg weitergehen kann.“ Für das Wortspiel von DFL-Boss Seifert, man sollen mitten im Sturm nicht versuchen, das Dach zu decken, hatte der Vorsitzende der Darmstädter Fan- und Förderabteilung einen anderen Vergleich parat. „Wir sagen, dass es nicht nur um das Dach geht – der ganze Schiffsbau hat einen Riss. Dieser Riss kam aber nicht durch Corona, der war vorher schon da“, sagte Sotiranos den Zeitungen der VRM. „Corona ist jetzt nur das Wasser, das eindringt. Wir dürfen deshalb nicht einfach weiterfahren.“

Profifußball kämpft um Glaubwürdigkeit und um das Überleben

Einige Klubs sind finanziell bereits wieder leck geschlafen. Seifert räumte ein, dass es für einzelne Vereine wieder „eng“ oder sehr eng“ werde. So kämpft der deutsche Profifußball gerade einen doppelten Kampf: um die Glaubwürdigkeit und ums Überleben. Intern soll der Bundesliga-CEO ob der ungenügenden Nachsteuerung bei den Finanzen lautstark Tacheles gesprochen habe. Dass einige den Personalkostenblock in der Corona-Krise sogar noch ausbauten, trifft auf völliges Unverständnis. Das Spardiktat wird genauso wenig wie das Virus vorerst verschwinden. In der vergangenen Spielzeit kam die Liga mit Einbußen von 275 Millionen Euro (oder sechs Prozent vom Umsatz) noch vergleichsweise glimpflich davon. Die laufende Saison würden sich allein die Verluste bei den Zuschauererlösen auf 650 Millionen summieren, rechnete Seifert vor, mindestens 250 Millionen kämen auf dem Transfermarkt weniger rein, dazu knicken die Sponsoringerträge ein. Unter dem Strich ergibt sich ein Umsatzrückgang von 20 Prozent, bis Sommer 2022 fehlen zwei Milliarden Euro. Die Lage ist, heißt es, viel, viel dramatischer als bisher bekannt.

Der DFL-Chef sprach öffentlich die „Spielergehälterfront“ an, wo zu wenig getan würde. Sein Präsidiumsmitglied Steffen Schneekloth vom Zweitligisten Holstein Kiel führte aus, man müsse sich gar nicht über Verteilmodelle bei den Medieneinnahmen streiten, wenn nicht ein Umdenken auf der Ausgabenseite einsetzt. „Das müssen wir stärker in den Fokus nehmen. Das ist Haltung gefragt von den Klubs.“ Eine Anpassung von Spielergehältern und der Beraterhonorare sei unausweichlich. Offenbar fällt der Gegenseite die Einsicht noch immer schwer, dass bald Änderungsklauseln oder Vertragsanpassungen unterschrieben werden müssen. Seifert gab zu bedenken, dass der Eingriff in laufende Arbeitsverträge juristisch zwar immer heikel sei, aber eine Reduzierung der Millionengagen sei nun einmal alternativlos. Denn: „Die Zahlen auf der Umsatzseite sprechen eine so klare Sprache.“