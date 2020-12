Von Après-Ski keine Spur: Stille Weihnachten in Ischgl

Mi, 23.12.2020, 16.37 Uhr

Im vergangenen März steckten sich im österreichischen Ski- und Partyort Ischgl viele Urlauber mit dem Coronavirus an und beschleunigten so die Verbreitung des Erregers in Deutschland und Europa. Wenige Monate später ist der Ort zum Beginn der Weihnachtssaison wie ausgestorben.