Neuzugang für die Frauen des VfL Wolfsburg: Jonsdottir kommt

Die VfL-Frauen basteln weiter fleißig an ihrem Kader für die Zukunft. Der nächste Zugang: Sveindis Jane Jonsdottir kommt zum Wolfsburger Bundesligisten. Das 19 Jahre alte Toptalent aus Island hat einen Vertrag bis 2024 unterschrieben. Die Offensivspielerin wird allerdings erst ab 2022 für den VfL spielen. Um mehr Erfahrung zu sammeln, verbringt Jonsdottir die nächsten zwölf Monate bei Kristianstads DDF, dem Tabellendritten der schwedischen Liga und Champions-League-Teilnehmer. Die 19-Jährige wurde in der abgelaufenen Saison Torschützenkönigin in der isländischen Liga, kam zudem bereits fünfmal für die Nationalmannschaft zum Einsatz.



Ralf Kellermann, Sportlicher Leiter der VfL-Frauen, zeigt sich glücklich über die Verpflichtung. „Sveindis ist eine talentierte Spielerin, die alle Fähigkeiten besitzt, um sich mittelfristig auch in den großen europäischen Ligen zu behaupten.“