Do, 11.02.2021, 14.43 Uhr

BVB-Trainer Edin Terzic hat nach nur einem Sieg aus den vergangenen fünf Ligaspielen die Führungsspieler um Kapitän Marco Reus in die Pflicht genommen. Die jüngsten Misserfolge könnten allerdings gegen Hoffenheim auch Auswirkungen auf die Aufstellung haben. So drängt der erst 16-jährige Youssoufa Moukoko in die Startelf.