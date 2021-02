Di, 16.02.2021, 12.51 Uhr

Trainer Marco Rose verlässt Borussia Mönchengladbach am Saisonende und wechselt zur Borussia aus Dortmund. Der Coach reiht sich damit in eine Fülle an Akteuren, die schon in der Vergangenheit vom Niederrhein zu Schwarz-Gelb gewechselt sind.