Di, 09.03.2021, 09.08 Uhr

Insgesamt 311 Wochen lag Novak Djokovic nun in seiner erfolgreichen Karriere an der Spitze der Weltrangliste - länger als jeder Profi zuvor. Grund genug für den Serben, in seiner Heimat ein Bad in der Menge zu genießen - und das nächste Ziel in den Fokus zu nehmen.