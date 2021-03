Mi, 17.03.2021, 08.00 Uhr

Die Sensation ist ausgeblieben, die Krise hält an: Borussia Mönchengladbachs Reise in der Champions League ist durch das 0:2 im Achtelfinal-Rückspiel gegen Manchester City erwartungsgemäß zu Ende gegangen. Nach der siebten Pflichtspiel-Niederlage in Folge muss am Wochenende dringend ein Sieg her.