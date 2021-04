BMW Open: Zverev freut sich über Favoritenrolle bei Heimturnier

Fr, 23.04.2021, 15.39 Uhr

Alexander Zverev steckt mitten drin in den Vorbereitungen für das Heim-ATP-Turnier in München. Neben der deutschen Nummer eins haben sechs weitere Teilnehmer schon ein Turnier in diesem Jahr gewonnen, dennoch gilt Zverev als Favorit.