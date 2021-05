Premier League: Weg für Zuschauer-Rückkehr frei

Mi, 05.05.2021, 14.17 Uhr

Die Premier League hat den Weg für eine Rückkehr von Fans frei gemacht. Nach mehr als einem Jahr dürfen an den letzten beiden Spieltagen der laufenden Saison wieder Heim-Zuschauer in begrenzter Zahl in die Stadien. Voraussetzung sei, dass die Lockdown-Beschränkungen bis dahin gelockert werden.