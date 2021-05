Boxen: WM-Kampf von Alvarez vor 70.000 Zuschauern

Fr, 07.05.2021, 08.40 Uhr

Ein Boxkampf vor 70.000 Zuschauern: In Deutschland undenkbar, in den USA am Samstag Realität. In Dallas bestreiten Mexikos Box-Superstar Saul "Canelo" Alvarez und der Brite Billy Joe Saunders ihren WM-Kampf vor dem größten Publikum in den USA seit Ausbruch der Corona-Pandemie.