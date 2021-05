Olympia-Debüt über 400 m: Johannes Floors visiert Gold an

Fr, 07.05.2021, 11.20 Uhr

100-m-Weltrekordhalter Johannes Floors ist heiß auf die Olympischen Spiele in Tokio. Bei seinem Einzel-Debüt über die 400-m-Distanz peilt der Prothesensprinter eine Medaille an, "im besten Fall Gold". Das sagte Floors am Rande der Vorstellung der Olympia-Outfits von DOSB und DBS in Düsseldorf.