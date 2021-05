"Nein zur Copa America": Proteste gegen Austragung in Kolumbien

"Nein zur Copa America": Proteste gegen Austragung in Kolumbien

Do, 20.05.2021, 09.37 Uhr

Kolumbien erhebt sich gegen eine soziale Krise: Am Mittwoch demonstrierten hunderte junge Menschen stimmungsvoll vor dem Stadion "El Campin" in Bogota für soziale Gerechtigkeit und gegen die Austragung der am 13. Juni startenden Copa America. Seit Wochen wüten schwere Unruhen im Gastgeberland.