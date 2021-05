Nagelsmann über RB-Abschied: "Auch ein paar Tränen geflossen"

Do, 20.05.2021, 14.52 Uhr

Leipzig-Trainer Julian Nagelsmann hat sich bei RB emotional verabschiedet. Wie der 33-Jährige erzählte, wandte er sich am Tag zuvor noch einmal an die Mannschaft und die Mitarbeiter. Am Ende der Rede seien "auch ein paar Tränen geflossen", so der Coach weiter.