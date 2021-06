EM: DFB-Team in München vor rund 14.000 Zuschauern

Fr, 04.06.2021, 15.10 Uhr

Die DFB-Elf kann die EM-Gruppenspiele in München vor Fans austragen. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder verkündete am Freitag, dass in der Allianz Arena rund 14.000 Zuschauer zugelassen sein werden.