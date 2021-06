Olympia vor der Tür: Der DFB-Kader und Fahrplan im Überblick

Di, 08.06.2021, 19.32 Uhr

Nach der U21-Europameisterschaft ist vor Olympia. Das Team um Auswahltrainer Stefan Kuntz kann sich nur kurz ausruhen. Das Turnier in Tokio beginnt für die Deutschen am 22. Juli gegen Brasilien. Wer schafft es in den Olympia-Kader, welche älteren Profis dürfen mit und wann geht's los? Hier unser Überblick: