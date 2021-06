NHL: Grubauer scheitert als letzter Deutscher im Viertelfinale

Fr, 11.06.2021, 10.20 Uhr

Torhüter Philipp Grubauer hat mit den Colorado Avalanche den Einzug ins Play-off-Halbfinale in der NHL verpasst. Die Avs verloren das sechste Spiel bei den Vegas Golden Knights 3:6 und unterlagen damit in der umkämpften Viertelfinalserie 2:4. Grubauer war als letzter deutscher Profi in den Play-offs vertreten.