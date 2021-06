Drama in Paris: Djokovic schnappt Tsitsipas Titel weg

So, 13.06.2021, 19.46 Uhr

Novak Djokovic hat zum zweiten Mal in seiner Karriere die French Open gewonnen. Der Weltranglistenerste besiegte im Finale von Paris den Griechen Stefanos Tsitsipas am Sonntag mit 6:7 (6:8), 2:6, 6:3, 6:2, 6:4. Der 22-jährige Grieche stand erstmals in einem Grand-Slam-Finale.