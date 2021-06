Deutschland unterliegt Frankreich zum EM-Auftakt

Di, 15.06.2021, 23.05 Uhr

Die deutsche Nationalmannschaft ist mit einer Niederlage gegen den Weltmeister in die EM gestartet. Das Team von Bundestrainer Joachim Löw verlor gegen Frankreich am Dienstag in München 0:1 (0:1) und geriet im Kampf um den Achtelfinaleinzug unter Druck.