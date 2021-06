Ralf Rangnick als Trainer bei Galatsaray Istanbul im Gespräch

Do, 17.06.2021, 17.54 Uhr

Ralf Rangnick soll Trainer bei Galatasaray Istanbul werden - das behauptet zumindest Klubfunktionär Ibrahim Özdemir, der sich am Wochenende zum Präsidenten des türkischen Traditionsvereins wählen lassen will. Mit Rangnick sei er sich "grundsätzlich einig" über eine Zusammenarbeit am Bosporus.