Das Rechnen beginnt! So kommt Deutschland ins Achtelfinale

So langsam geht die Gruppenphase bei der EM 2021 in die entscheidende Phase. Und das Rechnen beginnt! Welche Mannschaft qualifiziert sich für das Achtelfinale. Wie schon 2016 nehmen auch an dieser Europameisterschaft 24 Nationen teil. Deswegen qualifizieren sich nicht nur alle Gruppenersten und Gruppenzweiten, sondern auch die vier besten Gruppendritten für das EM-Achtelfinale. Deutschland hat gute Chancen.

Ein Fußballfan vor dem ersten Spiel der Deutschen in München bei der EM 2021 Foto: Firo

Es dürften daher noch viele Mannschaften am letzten Gruppenspieltag die Chance haben, sich für das EM-Achtelfinale zu qualifizieren. Auch Deutschland hat eine gute Möglichkeit, in der schwierigen Gruppe F weiterzukommen. Die Uefa hat in Artikel 20 ihrer Turnier-Regularien für die EM 2021 festgelegt, wie sich die Platzierungen in den Gruppen ergeben und nach welchen Kriterien die Gruppendritten verglichen werden, sollten zwei oder mehrere Teams punktgleich sein.

Nach diesen Kriterien wird bestimmt, welche Gruppendritten sich für das Achtelfinale bei der EM 2021 qualifizieren

Punkte Tordifferenz Erzielte Tore Siege Fair-Play-Verhalten bei der EM (gerechnet nach Gelben Karten und Platzverweisen) Position im Ranking nach der EM-Qualifikation

Das erste Achtelfinale bei der EM 2021 findet am 26. Juni statt - das letzte am 29. Juni

Das erste Achtelfinale bei der EM 2021 findet am 26. Juni 2021 statt. Anstoß ist um 18 Uhr. Das letzte Achtelfinale bei der EM 2021 beginnt um 21 Uhr am 29. Juni 2021. Das Finale findet am 11. Juli um 21 Uhr im Wembley-Stadion in London statt.

Deutschland will mehr als das Achtelfinale bei der EM 2021

Deutschland muss sich in der schwierigsten Gruppe durchsetzen. Die Gegner heißen Frankreich, Portugal und Ungarn. Doch da sich auch die vier besten Gruppendritten für das Achtelfinale bei der EM 2021 qualifizieren, hat die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw gute Chancen, im Turnier zu bleiben. Für die DFB-Elf soll es ja möglichst bis ins Finale gehen. Abwarten. (las)