Olympia 2020: EM-Stimmung wie in Europa unerwünscht

Mi, 23.06.2021, 12.00 Uhr

Tausende Fans, dicht gedrängt, in den Stadien oder in den Innenstädten. Bilder wie bei der Fußball-EM sind bei den Olympischen Spielen in Tokio unerwünscht. Das besagen die neu festgelegten Regeln für Zuschauer, die von einer "neuen Art des Feierns" sprechen. Auch lautes Jubeln ist untersagt. In einem Monat sollen die Sommerspiele beginnen.