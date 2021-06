Nächste Absage für Olympia: Auch Williams nicht nach Tokio

So, 27.06.2021, 15.21 Uhr

Die Liste der prominenten Absagen für die olympischen Tenniswettbewerbe wird immer länger: Auch Serena Williams wird nicht an den Sommerspielen in Tokio teilnehmen. Das teilte die viermalige Olympiasiegerin im Vorfeld des Rasen-Klassikers in Wimbledon mit.