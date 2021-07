Wimbledon: Zverev folgt Kerber ins Achtelfinale

Sa, 03.07.2021, 18.48 Uhr

Alexander Zverev ist in Wimbledon weiter gut unterwegs und hat das Achtelfinale erreicht. Der Weltranglistensechste aus Hamburg bezwang in der dritten Runde den US-Amerikaner Taylor Fritz 6:7 (3:7), 6:4, 6:3, 7:6 (7:4). Damit folgte Zverev Angelique Kerber in die zweite Turnierwoche.