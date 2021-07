England's coming home: Traum vom EM-Titel lebt

Sa, 03.07.2021, 22.59 Uhr

Angeführt vom wieder treffsicheren Kapitän Harry Kane kehren die Three Lions in ihr Wohnzimmer Wembley zurück und dürfen weiter vom ersten Titel seit 55 Jahren träumen. Die Mannschaft von Coach Gareth Southgate überzeugte im EM-Viertelfinale in Rom gegen die Ukraine mit einem 4:0 (1:0). Im Halbfinale wartet nun Dänemark.