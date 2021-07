Medien: BVB an Sabitzer und Halstenberg interessiert

Mi, 07.07.2021, 12.46 Uhr

Verliert RB Leipzig zwei Leistungsträger an Borussia Dortmund? Laut Sport Bild hat der BVB mit dem neuen Trainer Marco Rose Interesse an Marcel Halstenberg und Marcel Sabitzer. Beide EM-Fahrer können nur noch in diesem Sommer den Leipzigern eine Ablöse bescheren.