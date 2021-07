Kombinierer zu Olympia: "Mindestens zwei Medaillen gewinnen"

Mi, 07.07.2021, 17.26 Uhr

Nur ein knappes halbes Jahr nach dem Ende der Olympischen Sommerspiele in Tokio sind schon die Wintersportler bei den Spielen in Peking gefordert. Die erfolgsverwöhnten deutschen Nordischen Kombinierer wollen dort wieder für reichlich Edelmetall sorgen - am liebsten in allen Wettbewerben.