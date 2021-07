England im EM-Finale gegen Italien

Mi, 07.07.2021, 23.51 Uhr

Die englische Nationalmannschaft greift im Heim-Finale nach ihrem ersten EM-Titel. Der Weltmeister von 1966 bezwang Dänemark am Mittwoch im Londoner Wembleystadion mit 2:1 (1:1, 1:1) nach Verlängerung und trifft am Sonntag im Endspiel an gleicher Stelle auf Italien.